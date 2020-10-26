Около 18 млн рублей потратят дополнительно на ремонт парка в Оренбурге

Власти Оренбурга объявили два новых конкурса на благоустройство Парка железнодорожников. В общей сложности на дополнительные работы планируется потратить около 18 млн рублей.

Результаты первого аукциона уже известны. Работами займется ООО «Капитал-Строй». За 7,9 млн рублей компании предстоит оборудовать в парке системы автополива, водоотведения, водо- и газоснабжения. Кроме того, подрядчик должен уложить тротуарные плиты в местах установки мусорных баков.

Еще 10 млн рублей потратят на ремонт входной группы, демонтаж старых бетонных фундаментов, бордюров и оснований, вывоз строительного мусора, а также на расчистку территории, установку фонарей и малых архитектурных форм, проведение электричества. Сбор заявок на этот контракт еще не завершен.

Как отмечает РИА «Оренбуржье», дополнительные работы будут оплачены за счет средств, которые были сэкономлены во время аукциона на основной план благоустройства. Тогда победитель предложил выполнить контракт не за 173 млн рублей, а за 150 млн рублей.

Обновленный Парк железнодорожников должен открыться в 2021 году. По проекту территория станет привлекательной для жителей города и универсальной с точки зрения видов отдыха. Так, для культурных мероприятий в парке построят амфитеатр, а для тех, кто не может жить без интернета, проведут Wi-Fi.

Еще одной особенностью парка должен стать звукоцветовой фонтан. Появится несколько детских и спортивных площадок. Будут обустроены места для тихого отдыха.