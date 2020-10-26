РЕН ТВ занял первое место в рейтинге телеканалов благодаря бою Хабиба и Гэтжи

24 октября телеканал РЕН ТВ провел эксклюзивную трансляцию главного боя турнира UFC 254 между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, сохранив титул чемпиона UFC в легком весе, и объявил о завершении карьеры.

Трансляция собрала у телеэкранов более 10,8 млн. человек по всей стране (аудитория 4+), что позволило РЕН ТВ занять первое место в рейтинге телесмотрения среди российских телеканалов. Телеканал занял первое место в категории населения 4+, 25–54 лет, а также среди мужского населения. По России показатель доли целевой аудитории в категории 25–54 составил 19,2%, а доля мужчин (25-54) 25,7%, в Москве показатели достигли 19,8% и 26,8% соответственно.

Помимо главного боя турнира РЕН ТВ также показал зрителям бои основного карда, в одном из которых принимал участие российский боец Александр Волков. Он одержал победу техническим нокаутом над американским тяжеловесом Уолтером Харрисом.

Ранее РЕН ТВ провел 8 прямых трансляций турниров UFC, которые занимали первые строчки рейтинга у мужской части аудитории в России.