Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе продлился минуты

Через несколько минут после вступления в силу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе стороны конфликта обвинили другу друга в нарушении перемирия. В Баку заявили, что военные Армении обстреливают Тертериский район. По данным минобороны Азербайджана, ведется артиллерийский и минометный огонь. Похожие заявления прозвучали в Ереване. Там сообщают, что Баку нарушил гуманитарное перемирие и ведет артиллерийский огонь на южном участке линии соприкосновения. О прекращении огня стороны конфликта договорились накануне. Переговоры прошли в США. Перемирие было объявлено с 8 утра в понедельник. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что размещение российских миротворцев в зоне конфликта могло бы стать выходом из сложившейся в регионе ситуации. В свою очередь глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван якобы просит военную помощь у Москвы. По мнению президента, Армения должна прекратить такие попытки, а также предоставить график вывода войск с территории Азербайджана.