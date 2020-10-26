«Ретро FM» представляет легендарный мюзикл «Шахматы»

В столичном Театре МДМ состоялась долгожданная премьера российской версии всемирно известного мюзикла «Шахматы». Генеральным информационным партнёром легендарной постановки стала радиостанция «Ретро FM». Это и неудивительно — ведь мюзикл родился в 80-е, а музыку для него написали Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус — солисты культовой группы «АББА». Главную женскую роль, по замыслу авторов, должна была сыграть сама Алла Пугачёва. Однако железный занавес помешал популярнейшей звезде СССР поучаствовать в «идеологически чуждом» проекте. А после первого представления в Лондоне в 1986 году «Шахматы» и вовсе попали в Советском Союзе под запрет, что не помешало их огромному успеху на сценах Европы, США, Австралии и даже Китая. И вот теперь, спустя три с половиной десятилетия, «самый русский мюзикл», обновлённый в соответствии с требованиями времени, можно увидеть в России.

В центре лихо закрученного сюжета — битва советского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону в разгар холодной войны между двумя сверхдержавами. Игрокам приходится делать самый сложный жизненный выбор: следовать жёстким правилам политической игры или потерять свою любовь и свою страну. Автор захватывающей истории — британский драматург Тим Райс, создавший такие бродвейские суперхиты, как «Красавица и Чудовище», «Король Лев», «Иисус Христос — суперзвезда». На написание «Шахмат» его вдохновил увиденный в 1981 году в Швейцарии знаменитый матч «Карпов-Корчной». И по счастливому совпадению, именно Анатолий Карпов — прототип главного героя спектакля, 12-й чемпион мира и обладатель девяти шахматных «Оскаров» — спустя много лет стал самым почётным гостем российской премьеры. Помимо него на красной дорожке МДМ были замечены шахматные «короли» и «королевы» — чемпионка мира Александра Костенюк, самый молодой гроссмейстер в истории Сергей Карякин, чемпион Европы Павел Трегубов. И, конечно, звёзды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта — в том числе Лариса Долина, Алёна Свиридова, Алексей Кортнев, Яна Поплавская, Наталия Гулькина, Алёна Хмельницкая, Аркадий Укупник, Лариса Вербицкая, Ирина Слуцкая и многие-многие другие.

Именитые зрители высоко оценили отечественную версию мюзикла, качество актёрского исполнения, режиссуры и декораций. Масштаб события отметили и в Международной шахматной федерации (ФИДЕ), которая впервые в своей истории решила официально поддержать именно российскую постановку.

Анатолий Карпов:

«Удивительная премьера! Я видел этот спектакль в Лондоне, в Нью-Йорке, Стокгольме, Париже, но вот на русском языке вижу впервые. И должен сказать, что это большая удача! Очень точно получилось передать 80-е, золотую эпоху шахмат. Желаю всем слушателям “Ретро FM” хорошего настроения и советую обязательно посмотреть один из великих мюзиклов XX века!»

Лариса Долина:

«Грандиозно! Очень много красивых мелодий. Потрясающе звучит оркестр, замечательные аранжировки и хоровые партии. Я в восторге!»

Наталия Гулькина:

«Эпоха 80-х ассоциируется у меня только с хорошими воспоминаниями. Спасибо «Ретро FM» и создателям мюзикла, которые дарят нам возможность вновь пережить позитивные эмоции и счастливые мгновения!»

Дмитрий Богачёв, продюсер российской постановки:

«Приглашаю всех слушателей “Ретро FM” на “Шахматы”. Те, кто любит группу “АББА”, смогут убедиться, что это больше, чем “АББА”. Те, кто любит бродвейские шоу, увидят, что это больше, чем мюзикл. Ну а тех, кто любит театр, ждёт ещё и серьёзный драматический спектакль. Такое нельзя пропустить!»

Владимир Иваненко, генеральный продюсер «Ретро FM»:

«Как и многие замечательные вещи и явления, этот проект пришёл из 80-х, эпохи, подарившей миру много ярких звёзд и прекрасной музыки. "Шахматы" —это не только одно из главных развлечений для самой широкой публики на ближайшие полгода. Это ещё и редкая возможность прикоснуться к настоящей театральной легенде. Как показала премьера, такого стоило ждать 35 лет!»

На сцене МДМ «Шахматы» будут идти практически каждый день до весны 2021 года. Не имеющее аналогов легендарное шоу, в котором соединились рок-музыка, поп-хиты и оперное звучание, теперь можно увидеть лишь в Москве. Новая отечественная постановка обещает стать главной театральной новостью в России и единственной за год премьерой большого классического мюзикла во всём мире.

«Ретро FM» — главный информационный партнёр мюзикла «Шахматы» — приглашает всех стать свидетелями настоящей сенсации этого сезона!

Слушайте интервью с создателями и участниками мюзикла в эфире «Ретро FM» и смотрите фото и видео с премьеры на retrofm.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.