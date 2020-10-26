На телеканале ViP Serial стартует эксклюзивная премьера — мистический психологический триллер «Сестра»

27 октября в 22:30 на телеканале ViP Serial эксклюзивно стартует британский мини-сериал «Сестра» (The Sister). Этот захватывающий психологический триллер с элементами мистики — отличный способ скоротать холодные осенние вечера с чашкой кофе или чая, завернувшись в теплый плед и следя за чередой сменяющих друг друга неожиданных событий.

История главного героя Нэйтана (его сыграл Рассел Тови, известный по сериалам «Годы» и ««База Куантико») едва ли оставит равнодушным истинного любителя сериалов: здесь есть и настоящая любовь, и холодный ужас, и интригующие тайны.

Сериал «Сестра» рассказывает о том, на что способен человек под грузом вины и в состоянии невероятного страха, когда тайны прошлого и скелеты из шкафов могут разрушить его мир. Незваный гость, старый знакомый по имени Боб (в исполнении Берти Карвела из сериалов «Доктор Фостер» и «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл») внезапно объявляется на пороге Нэйтана с шокирующими новостями. Это запускает роковую цепочку событий: необдуманные решения приводят к опрометчивым поступкам, и вскоре жизнь героя оказывается под угрозой

Гарантия увлекательного сюжета — фигура сценариста. Им стал Нил Кросс, работавший над такими культовыми сериалами, как «Лютер», «Безжалостное солнце» и «Доктор Кто».

Сериал «Сестра» также доступен в онлайн-кинотеатре ViP Play.