Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Минздрав расширил список производителей вакцины «Спутник V»
Мир
Пашинян заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Экономика
Курс турецкой лиры к доллару упал до критического психологического уровня
Мир
Трубоукладчик «Академик Черский» выдвинулся в сторону Германии
Мир
Китай объявил о санкциях против США за поставки оружия Тайваню

На телеканале ViP Serial стартует эксклюзивная премьера — мистический психологический триллер «Сестра»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

27 октября в 22:30 на телеканале ViP Serial эксклюзивно стартует британский мини-сериал «Сестра» (The Sister). Этот захватывающий психологический триллер с элементами мистики — отличный способ скоротать холодные осенние вечера с чашкой кофе или чая, завернувшись в теплый плед и следя за чередой сменяющих друг друга неожиданных событий.

История главного героя Нэйтана (его сыграл Рассел Тови, известный по сериалам «Годы» и ««База Куантико») едва ли оставит равнодушным истинного любителя сериалов: здесь есть и настоящая любовь, и холодный ужас, и интригующие тайны.

Сериал «Сестра» рассказывает о том, на что способен человек под грузом вины и в состоянии невероятного страха, когда тайны прошлого и скелеты из шкафов могут разрушить его мир. Незваный гость, старый знакомый по имени Боб (в исполнении Берти Карвела из сериалов «Доктор Фостер» и «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл») внезапно объявляется на пороге Нэйтана с шокирующими новостями. Это запускает роковую цепочку событий: необдуманные решения приводят к опрометчивым поступкам, и вскоре жизнь героя оказывается под угрозой

Гарантия увлекательного сюжета — фигура сценариста. Им стал Нил Кросс, работавший над такими культовыми сериалами, как «Лютер», «Безжалостное солнце» и «Доктор Кто».

Сериал «Сестра» также доступен в онлайн-кинотеатре ViP Play.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020