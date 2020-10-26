Младенец пострадал в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

В Убинском районе Новосибирской области легковушка с четырехмесячным ребенком на переднем сиденье врезалась в полуприцеп стоящего грузовика. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла днем в воскресенье, 25 октября, на 1245-м км трассы Р-254 «Иртыш». На участке, где проводились ремонтные работы, 36-летняя водитель Mazda врезалась в полуприцеп грузовика Scania, стоящий в составе автопоезда, пишет VN.ru.

В результате ДТП пострадал четырехмесячный ребенок, который находился на переднем сиденье в автолюльке. Его госпитализировали с травмами головы в Убинскую центральную районную больницу.

Отмечается, что дорожные работы на трассе «Иртыш» ведутся с 1233-го по 1248-й км. Они продлятся до ноября.