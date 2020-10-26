Онлайн-продавцов могут обязать принимать наличные за заказы. Роспотребнадзор предложил закрепить норму в законе. По мнению ведомства, клиент не обязан иметь кредитку. Навязывание способов оплаты — нарушение прав потребителей. В Ассоциация компаний интернет-торговли считают — это Роспотребнадзор навязывает продавцам наличные. Контролировать акции с реальными деньгами проще. При электронных расчётах многое зависит от честности сторон. Если наличные обяжут принимать, это потребует нового оборудования. Из-за принятия ненужной нормы могут повыситься цены.