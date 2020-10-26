Российский актер Сергей Никоненко переболел коронавирусом. Об этом в воскресенье, 25 октября, он сам рассказал «РИА Новости».

По словам артиста, в больнице он провел пять дней, два из которых прошли в реанимации. Сейчас Никоненко чувствует себя хорошо, сообщает телеканал «360».

79-летний актер отметил, что большую часть людей с коронавирусом отправляют именно в реанимацию и усиленно лечат.

Экранный дебют Никоненко состоялся в 1960-е годы. На его счету свыше 200 актерских работ в кино и сериалах и порядка 20 режиссерских. Среди самых известных проектов с его участием такие сериалы, как: «Пан или пропал», «Хождение по мукам», «Герой нашего времени», «Каменская», а также фильмы «Сталинград», «Завтра была война» и другие.

26 октября и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин рассказал «Известиям», что бессимптомное носительство коронавируса может быть связано не с хорошим иммунитетом, а с толерантностью к инфекции: при таком состоянии организма иммунная система воспринимает чужеродный антиген как собственный и не пытается отторгнуть его.