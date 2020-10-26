Названы самые необычные имена младенцев в Подмосковье

В главном управлении ЗАГС Московской области назвали самые необычные имена новорожденных в регионе в 2020 году. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального управления ЗАГС.

Так, среди самых необычных имен новорожденных — Эсмеральда, Евангелина, Властимира, Путислав и Исаак-Ньютон, а также Астрей и Ренавия. В то же время самыми популярными стали имена Анна, Мария, София, Александр, Михаил и Максим.

Как отмечает телеканал «360», в конце сентября в московском управлении ЗАГС рассказали о самых популярных женских именах. Оказалось, что после 20-летнего затишья девочкам вновь начали давать имя Вера. Популярны также Надежда и Любовь.

Также москвичи продолжают выбирать для своих детей двойные имена. В 2020 году девочек называли Анной-Верой, Верой-Джейн и Верой-Розали.

С начала года в Подмосковье родились больше 60 тыс. детей, из которых свыше 21 тыс. — в летние месяцы, пишет сайт kp.ru.

16 сентября в пресс-службе комплекса социального развития «Известиям» рассказали, что самыми популярными именами новорожденных в Москве за лето 2020 года стали Александр и София. Именем Александр назвали 722 мальчика, а имя София получили 822 девочки.