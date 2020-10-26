В Британии объявили об успешном окончании операции на борту Nave Andromeda

Министерство обороны Великобритании объявило об успешном завершении спецоперации на борту нефтяного танкера Nave Andromeda, который находится у берегов Англии.

Вечером 25 октября в минобороны подтвердили информацию о задержании семи человек, которые угрожали экипажу. Предположительно, судно подверглось захвату, отмечает BBC News.

Отмечается, что в ответ на запрос оборонное ведомство и МВД отдали распоряжение подняться на борт танкера в Ла-Манше. Получив контроль над судном, специалисты вооруженных сил задержали семь человек, пишет The Guardian.

По предварительным данным, никто из экипажа во время происшествия не пострадал, сейчас все они находятся в безопасности.

Тревога была поднята утром в воскресенье, 25 октября: около 10:00 (13:00 мск) полиция получила информацию о возможной угрозе безопасности экипажа Nave Andromeda.

Тогда сообщалось, что на борту были обнаружены несколько прятавшихся людей. Экипаж попытался запереть неизвестных в каюте, но в результате возник конфликт.