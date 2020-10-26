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МИД Киргизии заявил о готовности России вакцинировать трудовых мигрантов

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Россия согласилась вакцинировать трудовых мигрантов из Киргизии. Об этом заявил министр иностранных дел республики Руслан Казакбаев в интервью «Известиям».

«Российская сторона с пониманием относится к этому. Если вакцина будет — они готовы вакцинировать наших граждан», — заявил глава киргизского ведомства.

Однако остается нерешенным вопрос обязательного медицинского страхования. Переговоры на эту тему продолжаются уже много лет.

«Мы никак не можем выйти в этом плане на какие-то двухсторонние договоренности. 23 октября я озвучил эту проблему Сергею Лаврову. В первую очередь необходимо обеспечить этой помощью около 170 тыс. несовершеннолетних детей, которые проживают в России. Мне пообещали, что в самое ближайшее время этот вопрос рассмотрят», — отметил Руслан Казакбаев.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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