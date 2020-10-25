Глава СК взял на личный контроль расследование убийства депутата Петрова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства Александра Петрова. Бизнесмена и депутата горсовета Выборга застрелили на собственном садовом участке. Убитого обнаружил сторож. Предположительно, снайпер стрелял с другого берега озера. Перед убийством Петров ходил в баню. Ранее следователи обыскали дом погибшего. 61-летний предприниматель умер от пулевого ранения в сердце.

Возбуждено дело об убийстве по найму. Петров являлся владельцем или совладельцем 26 структур. Предприниматель был также депутатом горсовета Выборга. Сын бизнесмена — гонщик, известный как Выборгская Ракета. Виталий Петров — первый россиянин, выступавший в «Формуле-1» в качестве основного пилота. Из-за смерти отца гонщик не будет участвовать в Гран-при Португалии.