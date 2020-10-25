Экономике Украины предрекли армагеддон. Аналитики уверены в скором наступлении девальвации и инфляции. Разгромный материал о будущем страны вышел в местной прессе. Авторы прогнозируют отток трудоспособного населения в Европу. Эксперты обращают внимание на дефицит бюджета и растущий дисбаланс. Государству в целом не получится свести концы с концами. Киев не сможет поднять цены на тарифы для спасения экономики из-за обедневшего населения. В качестве решения проблемы власти могли бы повысить налоги для богатых или монополий. Но вместо этого страна снижает порог налога на роскошь и повышает гнет на малый бизнес.