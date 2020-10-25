Первая арктическая модельная библиотека открылась в Якутии

Первая арктическая модельная библиотека открылась в поселке Тикси Булунского района Якутии, сообщает пресс-служба министерства культуры и духовного развития республики. Модернизация учреждения обошлась в 5 млн рублей.

На эти средства в библиотеке установили информационный терминал и обновили книжный фонд, закупили новую мебель, в том числе удобные диваны и кресла для детей, передает ИА SakhaNews. Там оборудовали комнату семейного чтения и конференц-зал, оснащенный интерактивной доской, проектором, ноутбуком и акустической системой. Приобретены принтеры, МФУ и сканер, интерактивный стол. Читателям теперь доступны полиграфические услуги. Работает в библиотеке мини смарт-лаборатория с компьютерным залом и доступом в интернет.

Участие в открытии в режиме видеосвязи принял министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, отмечает ИА YakutiaMedia.

«Мы продолжаем участвовать в конкурсе нацпроекта, еще трем нашим библиотекам выделено по 5 млн рублей. Пусть в вашей библиотеке всегда горит свет, будут полные залы. К Новому году мы обязательно отправим посылку от минкультуры республики с новыми книгами», — сказал Куприянов.

Тикси находится за Полярным кругом, к востоку от устья Лены на берегу одноименной бухты в море Лаптевых. Это один из самых северных поселков в Якутии, является центром Северного морского пути.