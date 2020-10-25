Пласидо Доминго дал гала-концерт на сцене Большого театра

Пласидо Доминго вышел на сцену Большого театра. Оперный певец прибыл в Москву после семи месяцев самоизоляции. На сцене вместе с Доминго звезды: Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов и Михаэль Фолле.

Название гала-концерта символическое — «Жизнь в опере». Доминго впервые выступил в Большом театре 46 лет назад, когда был на гастролях вместе с La Scala. Певец должен был выступить на сцене весной этого года, однако из-за пандемии визит в российскую столицу перенесли. В следующий раз испанец привезет в Москву оперу «Богема».