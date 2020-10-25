Спикера словацкого парламента госпитализировали после ДТП

Спикер парламента Словакии Борис Коллар получил серьезные травмы в результате ДТП в Братиславе. Об этом сообщил в субботу, 24 октября, телеканал Markiza.

Политик, получивший многочисленные травмы, доставлен в братиславскую больницу святого Михаила. Он находится в сознании. Шофер-охранник, управлявший лимузином BMW, также оказался в клинике.

Официальной информации о характере травм Коллара пока нет. В автоаварии пострадали четыре человека, трое из которых, включая спикера и его шофера, госпитализированы.

По данным телеканала, BMW спикера на значительной скорости врезался в автомобиль Volkswagen. Сила удара была столь велика, что машину, в которой находился Коллар, отбросило на несколько метров от дороги.

В октябре 2018 года автомобиль премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини столкнулся с оленем на трассе между городами Попрад и Велька-Ломница на северо-востоке республики.