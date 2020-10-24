Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC 254

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в полутяжелом весе, Магомед Анкалаев нокаутировал молдаванина Иона Куцелабу в первом раунде на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», спортсмены уже встречались в феврале, когда рефери слишком рано остановил поединок, присудив победу техническим нокаутом Анкалаеву. Результат остался в силе, но руководство UFC назначило реванш.

В концовке первого раунда молдаванин пропустил мощный удар навстречу, а затем россиянин жестко добил его на настиле.

«Многие говорили, что прошлый бой закончили рано. Мне и самому было интересно, кто из нас сильнее. Никакой суеты не было, только спорт… Я чувствовал, что он медленно двигался, поймал его на противоходе и закончил бой», — сказал после поединка Анкалаев.

Россиянин добавил, что «выполнил свою работу, порадовал тренеров».

Главным событием турнира UFC 254 станет бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи. Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.