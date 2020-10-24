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Российскую детскую клиническую больницу в Москве эвакуировали из-за пожара

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Российскую детскую клиническую больницу на Ленинском проспекте в Москве эвакуировали из-за возгорания. Об этом в субботу, 24 октября, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«В 18:23 мск поступило сообщение о возгорании в четырехэтажном здании на территории Российской детской клинической больницы. <...> В подвальном помещении происходило возгорание постельных принадлежностей на площади 0,5 кв. м», — передает сообщение ТАСС.

Из здания были выведены 228 человек: 116 детей, 93 взрослых и 19 человек персонала. Их перевели в соседний корпус, в настоящее время они возвращаются обратно, добавили в ведомстве.

Огонь удалось ликвидировать подручными средствами. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось об эвакуации из-за пожара в здании поликлиники в Тюмени. В тушении были задействованы 24 человека, из здания вывели 15 человек. По данным МЧС, локализовать возгорание удалось за четыре минуты. Пострадавших не было.

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