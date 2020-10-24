В Челябинской области арестовали обвиняемых в убийстве младенца

В Челябинской области 29-летнему местному жителю Евгению Гаврилову и его 24-летней сожительнице Татьяне Пупышевой предъявили обвинение в убийстве семимесячного ребенка, оба арестованы. Об этом 24 октября сообщили в следственном управлении СК по региону.

Гаврилову и Пупышевой предъявили обвинение по п. «в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего группой лиц»). По версии следствия, они нанесли ребенку множественные удары по голове, в результате чего малыш скончался. Чтобы скрыть тело мальчика, обвиняемые сбросили его в реку Миасс.

Тело ребенка было найдено накануне у заросшего кустарником спуска к реке, пишет портал «74.ru».

При этом 22 октября женщина обратилась в полицию с заявлением о нападении. Она сообщила, что злоумышленники забрали у нее переноску с сыном, телефон и деньги. Правоохранители установили, что информация о нападении была ложной. Позднее обвиняемые заявили, что ребенок умер от болезни.

Прокурорская проверка показала, что семья считается неблагополучной, но на надзоре органов соцзащиты не находилась, пишет ТАСС. Помимо этого стало известно, что младенца передали матери без законных на то оснований, без надлежащей проверки условий жизни и воспитания ребенка.

Возбуждено уголовное дело из-за бездействия должностных лиц челябинских органов соцзащиты. Расследование уголовного дела продолжается.