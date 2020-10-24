В Алабаме два человека погибли после крушения учебного самолета ВМС США

В США в штате Алабама разбился двухместный учебный самолет Военно-морских сил США, в результате погибли два члена экипажа. Об этом 23 октября сообщило в Twitter командование американской службы военно-воздушной подготовки.



«С тяжелым сердцем мы оплакиваем двух наших пилотов, погибших сегодня в авиакатастрофе в Алабаме», — говорится в посте.

Как указывается в Twitter региональной полиции, самолет упал недалеко от города Мобил, около школы. В одном из домов, находящихся рядом, начался пожар.

21 сентября стало известно, что при крушении легкомоторного самолета в американском штате Техас погибли четыре человека.