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Риелтор объяснил опасность показа документов на квартиру незнакомцам

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Почему опасно показывать документы на квартиру, а также место, где они хранятся во время демонстрации недвижимости, рассказал «РИА Новости» в субботу, 24 октября, эксперт по недвижимости компании «Этажи» в Санкт-Петербурге Илья Паршиков.

Дорогие метры: в России резко выросло число преступлений с недвижимостью
Большинство мошеннических схем касается вторичного рынка

Специалист объяснил, что риск связан с тем, что в квартиру приходят незнакомые люди, которые могут оказаться мошенниками.

«Просто показать сами документы не такой̆ большой риск, а вот продемонстрировать, где они хранятся или просто передать их третьим лицам, уже опасно», — подчеркнул он.

По его словам, передача чревата тем, что злоумышленники могут легко сделать поддельный дубликат документов и попытаться продать чужую собственность. Если же владельцы жилья (при самостоятельной продаже) начинают искать при незнакомцах запрашиваемые документы, то опасность заключается в том, что помимо раскрытия места хранения они отвлекаются от наблюдения за действиями незнакомцев и это «может дорого обойтись», предупредил Паршиков.

За первые шесть месяцев 2020 года в России резко выросло количество преступлений, связанных с недвижимостью. Большинство мошеннических схем касается вторичного рынка — в целом за первое полугодие, даже несмотря на пандемию, число таких преступлений выросло на 56% в сравнении со всем 2019 годом. В большую сторону растут и суммы ущерба рассказали «Известиям» в Центре исследований экспертиз Финансового университета при правительстве РФ

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