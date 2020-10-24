Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце
Американский актер, бодибилдер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Артист уточнил, что врачи клиники в Кливленде установили ему новый аортальный клапан.
«Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда», — написал 73-летний Шварценеггер.
В октябре прошлого года Шварценеггер рассказал, что в марте 2018-го едва не умер во время шестой операции на сердце. Трагедией чуть не закончилось рутинное хирургическое вмешательство по замене легочного клапана, который установили актеру в 1997 году.