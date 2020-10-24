Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце

Американский актер, бодибилдер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Артист уточнил, что врачи клиники в Кливленде установили ему новый аортальный клапан.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA — Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020

«Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда», — написал 73-летний Шварценеггер.

В октябре прошлого года Шварценеггер рассказал, что в марте 2018-го едва не умер во время шестой операции на сердце. Трагедией чуть не закончилось рутинное хирургическое вмешательство по замене легочного клапана, который установили актеру в 1997 году.