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Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце

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Американский актер, бодибилдер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Артист уточнил, что врачи клиники в Кливленде установили ему новый аортальный клапан.

«Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда», — написал 73-летний Шварценеггер.

В октябре прошлого года Шварценеггер рассказал, что в марте 2018-го едва не умер во время шестой операции на сердце. Трагедией чуть не закончилось рутинное хирургическое вмешательство по замене легочного клапана, который установили актеру в 1997 году.

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