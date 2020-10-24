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Украина признала невозможность возобновить производство «Русланов»

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Вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» на территории страны невозможно.

Невозвращаемый «Руслан»
Сможет ли Россия возобновить производство самолета Ан-124

«Новых («Русланов» – Ред.) мы построить не можем», — цитирует чиновника «Укринформ».

Уруский также сообщил, что Турция рассматривает возможность профинансировать достройку второго украинского грузового самолета Ан-225 «Мрия».

Ан-124 – советский тяжелый дальний транспортный самолет. В производстве компонентов для него в СССР участвовали более сотни предприятий в России, Украине, Узбекистане и других советских республиках. После распада СССР и остановки серийного производства на заводах остался задел, дособранный в постсоветское время. Предпринимались попытки возобновить полноценное производство, однако они не увенчались успехом.

На заводе «Антонова» в Киеве до 1994 года было собрано 17 самолетов, еще 33 «Руслана» до 1995 года построил Ульяновский авиазавод.

В июне прошлого года сообщалось, что Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».

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