Школьник стал сиротой после смерти родителей-медиков от COVID-19

Супруги-медики умерли от коронавируса в городе Тараща Киевской области. У пары остался 13-летний сын, который находится в больнице, где продолжает бороться с инфекцией. Об этом в эфире передачи «Право на власть» сообщила телеведущая Татьяна Мосейчук.

По словам коллег, 51-летний врач-анестезиолог Валентин Степченко и его 39-летняя жена Галина, работавшая медсестрой, оказались в реанимации из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. Вскоре туда же поступил и их 13-летний сын, которого также подключили к аппарату ИВЛ.

Спустя неделю после госпитализации умерла Галина Степченко, ее супруг скончался вечером в тот же день. Сын узнал о смерти родителей лишь через несколько дней от своей тети, передает «РИА Новости».

В середине сентября сообщалось, что состоявшие в браке 48 лет супруги из американского штата Северная Каролина умерли от коронавирусной инфекции в один день.