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Бывшего подчиненного зятя Трампа обвинили в травле трех человек

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Бывший журналист американской газеты Observer, главным редактором которой являлся зять и старший советник президента США Джаред Кушнер, обвинен в преследовании с целью опорочить трех человек. Об этом в субботу, 24 октября, сообщает ТАСС, со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк

«Ответчик Кеннет Керсон обвиняется в травле своих жертв путем неоднократных визитов по их месту работы, направления ложных жалоб их работодателям и злонамеренной деятельности в киберпространстве», — говорится в тексте. Инкриминируемые Керсону деяния охватывают период с ноября по декабрь 2015 года.

Эти обвинения подтвердил и заместитель руководителя отделения ФБР по Восточному округу штата Уильям Суини. Пока неизвестно, какое наказание грозит Керсону, в случае признания его вины.

Обвиняемый, по информации агентства Bloomberg, занимал с 2013 по 2017 год в газете должность редактора. Кушнер купил это издание в 2006 году и передал правообладание Observer в семейный трастовый фонд после избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году.

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