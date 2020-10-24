Умер отец рэпера Басты Михаил Вакуленко

Российский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, сообщил о смерти отца на своей странице в Instagram в пятницу, 23 октября.

Исполнитель выложил в своем профиле архивную фотографию отца Михаила Вакуленко в молодости, а в подписи указал, что тот скончался в возрасте 61 года. Причина смерти мужчины пока не называется.

«Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность... Покойся с миром», — добавил рэпер.

Свои соболезнования Басте выразили многие коллеги, в том числе рэпер Lucaveros, фронтмен группы «Нервы» Евгений Мильковский, певица IOWA и другие.