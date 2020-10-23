Coca-Cola заявила о планах сократить число своих брендов на 50%

Американская корпорация Coca-Cola заявила о намерении сократить число предлагаемых ею брендов примерно на 50% (до 200). Такие данные содержатся в заявлении компании, опубликованном на ее сайте в четверг, 22 октября.

В заявлении не уточняется, от каких именно брендов откажется корпорация, однако отмечается, что Coca-Cola планирует постепенно отказаться от ряда некоторых продуктов, например, Zico и Tab.

В свою очередь телеканал CNN сообщил, что компания, скорее всего, будет сокращать торговые марки напитков. Речь идет о продукции, которая выпускается в ряде штатов США, а не по всей стране.

9 сентября сообщалось, что Coca Cola, Danone, Procter & Gamble, Heineken и некоторые другие международные компании заподозрили в уклонении от выплат экосбора в России. Также компании не предоставляли отчетность о выпуске продукции — будущих отходах.