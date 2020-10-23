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Обвиненного в «педофилии» москвича приговорили к 13 годам строгого режима

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Кузьминский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима Сергея Жалобу, которого две школьницы обвинили в действиях сексуального характера, а затем заявили, что оговорили его. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщает телеканал, в Сети распространяется видеообращение одной из девочек, которая обвинила мужчину. На кадрах ролика, опубликованного в Telegram-канале «Двач», школьница и ее мама заявляют, что Жалоба не виноват и не совершал преступление.

Родительница, по ее словам, писала обращения и прокуратуру и в суд, чтобы ее дочь допросили по этому делу, но всё это не дало никакого результата.

Речь идет об инциденте, произошедшем осенью 2018 года. Тогда две девочка 11 и 12 лет заявили, что мужчина зашел с ними в подъезд одного из жилых домов, расположенных в Рязанском районе столицы, и якобы совершил действия сексуального характера, показав им половой орган.

В свою очередь, Жалоба все обвинения отклонил, заявив, что разносил листовки по жилым домам. Суд тогда принял решение арестовать подозреваемого.

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