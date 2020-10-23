Новые правила охоты разработают в Калужской области

В Калужской области, согласно приказу Минприроды России, разрабатываются новые параметры охоты. Правила должны вступить в силу с начала 2021 года.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, особое внимание в новых правилах уделят безопасности людей. Во время охоты они должны будут носить вещи повышенной видимости, уточняет газета «Весть».

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области до 10 ноября ждет от жителей предложений, которые могут быть учтены при разработке документа.

В сентябре сообщалось, что в Минприроды России предложили изменить Налоговый кодекс и повысить ежегодную ставку на охоту. Так, возрастут цена охотничьего билета и стоимость тушки животного. Подробнее — в сюжете.

Ранее в Новосибирской области было передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который подстрелил своего знакомого на охоте. Мужчина ошибочно предполагал, что оружие разряжено, и допустил случайный выстрел. Потерпевший получил ранение в грудную клетку и скончался в машине скорой помощи.