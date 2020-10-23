Мэрия Воронежа возьмет на себя ремонт пешеходных переходов

Мэрия Воронежа планирует отремонтировать на средства бюджета подземные пешеходные переходы, которые не заинтересовали инвесторов на конкурсе. Об этом сообщает горадминистрация.

Речь идет о переходах на улице Ворошилова и пересечении улиц Димитрова и Волгоградской. Аукционы на развитие объектов объявлялись дважды, но не было подано ни одной заявки на участие в них, уточняет ИА «Абирег».

Вице-мэр города Людмила Бородина предположила, что переходы не заинтересовали инвесторов из-за их низкой инвестиционной привлекательности. Победителю аукциона пришлось бы потратить много средств на капремонт, получив при этом небольшую коммерческую площадь (100 и 193 кв. м).

Однако власти не отказываются от идеи найти инвестора. Мэрия проведет ремонт входных групп и территорий общего пользования, а затем переходы отдадут в концессию для завершения реконструкции.

По словам мэра Воронежа, опыт ремонта пешеходного перехода на Плехановской показал, что без торговли и содержания отремонтированный объект может быть разрушен вандалами.