Более 500 территорий благоустроили в Тверской области за четыре года

На территории Тверской области за последние четыре года благоустроили 515 общественных мест. Работы проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщают «Тверские ведомости», с 2017 по 2020 годы были приведены в порядок 267 дворов и 248 общественных мест. На благоустройство потратили более 1,4 млрд рублей, 1,2 млрд рублей из которых поступили из федерального бюджета.

В этом году в проект заявлены 87 общественных пространств и 26 дворов. Работы завершены на 84 объектах.

Наиболее значимые объекты благоустройства — территория около мемориала «Самолет» в Торопце, городской парк в Андреаполе, парк у ржевского «Паровоза», парк в Кесовой Горе, площадь ДК в Старице.

По поручению губернатора Игоря Рудени в этом году также установлены 43 детских игровых комплекса в 42 муниципалитетах.