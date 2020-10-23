Новый сквер построили в Курске

В Курске по программе «Народный бюджет» создали новый сквер, получивший название «Улыбка». Об этом сообщает городская администрация.

Новая зона отдыха появилась на улице Широкой. Там обустроили пешеходные дорожки, установили бордюрный камень, засеяли газон, высадили кустарники, а также благоустроили контейнерную площадку, пишет «Курская правда».

Стоимость работ составила 2 млн рублей.

В сентябре сообщалось, что в Курске не будут ни сносить, ни закрывать стадион «Трудовые резервы». Это пообещал глава региона Роман Старовойт. По его словам, «Трудовые резервы» продолжат свою работу. Вариант реконструкции и переноса не исключен, только если удастся найти деньги и построить новый подобный спортивный объект.