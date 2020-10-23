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Шестой блок Ленинградской АЭС дал первый ток в энергосеть страны

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Шестой блок Ленинградской АЭС дал первый ток в энергосеть страны. Этот момент атомщики считают «днём рождения» энергоблока. Все предшествующие этапы можно назвать подготовкой. 240 МВт — лишь 40% мощности, на которую способен ВВЭР-1200. В ближайшее время предстоят повышения 50-60-70-100%. На каждом этапе весь энергоблок будет проходить строгие проверки. С вводом энергоблока №6 на ЛАЭС прошла смена поколений реакторов. Со дня на день из работы выведут установку, запущенную в СССР.

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