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Дорогу Усвяты–Стеревнево в Псковской области отремонтируют к 15 декабря

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В Усвятском районе Псковской области к середине декабря планируют завершить ремонт дороги Усвяты – Стеревнево. Работы проводятся на участке протяженностью 12,5 км между поселком Усвяты и Боровица.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона, объект поделен на два пусковых комплекса. Протяженность первого составляет 4,3 км, второго — более 8,1 км. На ремонт выделено 254 млн рублей.

В ходе реконструкции рабочие заменят асфальтовое покрытие от поселка Усвяты до конца границ деревни Цыганковы Нивы. Далее на отрезке до деревни Боровица профиль дороги изменится на серповидный, из щебеночно-гравийно-песчаной смеси.

После ремонта расчетная скорость движения на трассе увеличится с 60 км/ч до 80 км/ч. Кроме того, в деревне Цыганковы Нивы появится тротуар и искусственное освещение.

Автодорога Усвяты–Стеревнево построена в 1901 году. Она относится в IV технической категории и имеет две полосы движения.

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