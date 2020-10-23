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Новый мост ввели в эксплуатацию в Краснодарском крае

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Новый мост открыли в Апшеронском районе Краснодарского края. Транспортное сообщение между станицей Куринской и поселком Станционным восстановили по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Прежний мост через реку Пшиш оказался разрушен в октябре 2018 года во время наводнения. Тогда специалисты оперативно восстановили пешеходный переход. Для восстановления транспортного сообщения был разработан индивидуальный проект. Новый мост отвечает требованиям безопасности и способен выдержать удары стихии. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Строительство моста началось осенью 2019 года в рамках региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Длина моста составляет 120 м. Стоимость проекта составила 276,8 млн рублей.

Всего до 2025 года в регионе построят и реконструируют 170 км региональных дорог. Уже началось строительства обхода Тимашевска протяженностью 15 км. За счет новой дороги удастся освободить город от пробок и разгрузить направление, которое стало напряженным после открытия Крымского моста. Строительство завершится в 2023 году.

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