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Новые автомобили скорой помощи поступили в Красноярский край

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Красноярский край получил 28 автомобилей скорой помощи. 22 машины останутся в Красноярске, оставшиеся шесть отправят в районы.

Транспортные средства были приобретены за счет федерального и регионального бюджетов. Помимо машин скорой помощи, регион получил три передвижных мобильных комплекса. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Основной состав машин направится на Красноярскую подстанцию скорой помощи. Остальные автомобили отдадут Краснотуранской, Рыбинской, Северо-Енисейской, Партизанской и Манской районным больницам, а также в поселок Кедровый.

Все автомобили оснащены носилками, кардиографом, пульсооксиметром, тонометром и аппаратом ИВЛ.

К концу октября в Красноярский край также поступят 30 автомобилей «Нива». Их передадут районным больницам.

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