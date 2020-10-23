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Дело возбудили по факту ДТП с двумя погибшими в Мурманской области

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В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло недалеко от поселка Пушной. Об этом сообщает врио начальника пресс-службы УМВД России по региону Никита Половнев.

Авария произошла 21 октября на 1348-м км трассы «Кола». По данным Госавтоинспекции, столкнулись легковая KIA Rio и грузовик Fuso Canter. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки, пишет ИА «Би-порт».

Возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 23 октября сообщалось, что пять человек получили травмы в автомобильной аварии с участием машины скорой помощи в Горномарийском районе в Марий Эл. Среди пострадавших, по предварительным данным, два сотрудника полиции, два фельдшера и водитель автомобиля.

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