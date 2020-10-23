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Подтопление сохраняется в 42 населенных пунктах Хабаровского края

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За сутки 57 земельных участков в Хабаровском крае освободились от воды. Подтопление сохраняется в 42 населенных пунктах.

По последним данным, вода остается в 15 жилых домах, на 355 приусадебных и дачных участках, а также на 46 участках внутрипоселковых и межпоселковых дорог. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

В городской черте Хабаровска все приусадебные участки освободились от воды. Подтопление сохраняется на дачах, расположенных на островах Дачный, Большой Уссурийский и Кабельный.

В Хабаровском районе со снижением уровня воды подтопление завершается в селе Корсаково-2. Еще в пяти населенных пунктах вода остается на 12 приусадебных и земельных участках.

В Комсомольске-на-Амуре ситуация за сутки не изменилась. Подтопление сохраняется в одном доме, а также в подвалах двух социально значимых объектов.

На реках центральных и северных районов Хабаровского края начался процесс образования льда. Ледостав наблюдается в верхнем течении реки Бурея, а также на реке Мая на территории Аяно-Майского района.

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