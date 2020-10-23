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Порядка 30 кошек обнаружили в квартире пенсионерки в Рязани

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В Рязани в квартире пенсионерки нашли около 30 кошек. Служба по контролю за безнадзорными животными обратилась за помощью для пожилой женщины и ее многочисленных питомцев.

Как пишет РИА «7 новостей», женщина подбирала на улице бездомных кошек, лечила их и кастрировала. В какой-то момент женщина заболела, денег на стерилизацию не оказалось. В итоге животные расплодились. Теперь помощь нужна не только кошкам, но и их хозяйке.

Волонтеры выяснили, что 10 кастрированных кошек пенсионерка готова оставить у себя. Остальным нужны новый дом и помощь ветеринаров.

Ранее американские ученые выяснили, что от голода кошки способны питаться человеческими останками. Камеры наблюдения обнаружили двух уличных котов, пробравшихся на исследовательский полигон штата Колорадо, где на открытом воздухе разлагались непогребенные тела. Для трапезы животные выбрали себе конкретные трупы и возвращались к ним много ночей подряд.

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