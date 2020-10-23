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Строительство моста завершается в деревне Кургатово в Башкирии

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В деревне Кургатово Мечетлинского района Башкирии завершается строительство моста стоимостью 78 млн рублей. Сооружение имеет большое значение для жителей Кургатовского сельского поселения, поскольку соединяет несколько деревень с районным центром.

Как сообщает ИА «Башинформ», мост состоит из трех пролетов по 18 м каждый. Его протяженность составляет 59,9 м, ширина проезжей части — 6 м. Строительство началось в феврале 2019 года.

Существующий мост через реку признан аварийным. Движение по нему разрешено транспорту весом до 5 т.

«Мы проводим ревизию каждого моста, составляем так называемые дорожные карты и постепенно их ремонтируем. Уделяем внимание не только мостам с суперинтенсивной нагрузкой, на региональных и федеральных трассах, но и муниципальным мостам тоже, которые связывают населенные пункты внутри районов Башкортостана», — прокомментировал у себя на странице в соцсети глава республики Радий Хабиров.

Он также отметил непростую ситуацию с мостами в регионе. Большинство сооружений старые, их возвели 20–30 лет назад. В этом году в городах и селах Башкирии ремонтируют 12 мостов и строят шесть новых. Глава республики заявил, что «в зависимости от состояния нашей экономики», в 2021 году показатели постараются удвоить.

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