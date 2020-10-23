Инженерные классы появятся в школах Приморского края

В школах Приморья создадут инженерные классы. Школьники смогут углубленно изучать предметы физико-математического и информационно-технологического профиля.

Инициативы будет реализована в рамках национального проекта «Образование». Работу проводит Приморский краевой институт развития образования вместе с министерством образования региона. Дети смогут получить раннюю профессиональную ориентацию. На данный момент ведется сбор заявок от школ, которые хотят открыть инженерные классы. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

При отборе школ внимание уделят кадровому обеспечению учреждений, наличию соответствующего стандартам учебного плана, среднему баллу выпускников по ЕГЭ, а также результатам участия школьников в олимпиадах за последние три года.

Министр образования Приморского края Наталья Бондаренко подчеркнула, что юные инженеры смогут изучать черчение, геодезию, промышленную оптику. Также их обучат программированию и созданию мобильных роботов.

Ранее в школах Приморья начали открывать медицинские классы. Проект реализуют в пяти школах Владивостока, Уссурийска, Находки и Арсеньева.