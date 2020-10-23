Почти 260 экологических рейдов провели в Хабаровском крае

Более 370 нарушений природоохранного законодательства выявлено в Хабаровском крае с начала 2020 года. Специалисты главного управления регионального государственного контроля и лицензирования провели 259 экологических рейдов.

Общая сумма штрафов за выявленные нарушения составила более 10,8 млн рублей. В 2019 году было вынесено 207 постановлений с суммой взысканий около 5,4 млн рублей. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

В управлении отмечают, что число выявленных нарушений увеличилось с появлением возможности для граждан обратиться через социальные сети. Например, в октябре была проведена проверка в районе озера Рица после обращения жителя Хабаровска в социальных сетях. В водоеме отобрали пробы воды, также на берегу обнаружена нелегальная свалка отходов.

Также по обращениям местных жителей были обнаружены свалки на участке дороги Овощесовхоз–Трехгорная.

Штраф за нарушение требований в области охраны окружающей среды для должностных лиц достигает 30 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.