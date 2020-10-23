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Хабаровский край получит 446 млн рублей на расселение ветхого жилья

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Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит Хабаровскому краю дополнительное финансирование в размере 446 млн рублей на расселение аварийного жилья. Субсидия позволит сократить расходы областного бюджета.

На ускоренную ликвидацию аварийного жилья правительство РФ направит 50 млрд рублей, из которых 446 млн рублей получил Хабаровский край. До 2025 года регион планировал потратить на программу переселения 1,3 млрд рублей собственных средств. Благодаря финансовой помощи собственные расходы удастся сократить до 900 млн рублей. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Также в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона отметили, что федеральный транш позволит запустить следующую программу переселения. Пока ведется расселение домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Эту часть работы удастся завершить к 2023 году. Региональные власти готовят следующую программу, по которой предстоит расселить примерно 142 тыс. кв. м старого жилья.

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