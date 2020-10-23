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Дрокинскую гору в Красноярском крае включили в госреестр объектов культуры

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В единый государственный реестр объектов культурного наследия включили Дрокинкую гору, которая находится в Красноярском крае. Соответствующий приказ издан 20 октября.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, первый приказ о признании горы памятником культуры регионального значения был издан еще в октябре 2019 года. Его опубликовали на сайте краевого правительства.

С Дрокинской горой связаны несколько исторических событий. В 1920-м — битва с Колчаком, в 1943-м — падение американского бомбардировщика.

Статус объекта культурного наследия сохранит территорию от строительства любых капитальных объектов.

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