Дрокинскую гору в Красноярском крае включили в госреестр объектов культуры
В единый государственный реестр объектов культурного наследия включили Дрокинкую гору, которая находится в Красноярском крае. Соответствующий приказ издан 20 октября.
Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, первый приказ о признании горы памятником культуры регионального значения был издан еще в октябре 2019 года. Его опубликовали на сайте краевого правительства.
С Дрокинской горой связаны несколько исторических событий. В 1920-м — битва с Колчаком, в 1943-м — падение американского бомбардировщика.
Статус объекта культурного наследия сохранит территорию от строительства любых капитальных объектов.