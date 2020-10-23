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Почти 80 млн рублей предусмотрели в бюджете Приангарья на ликвидацию свалок

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В бюджете Иркутской области предусмотрели 80 млн рублей на ликвидацию незаконных свалок в 2020 году. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего планируется убрать 13 свалок общим объемом 70 тыс. кубометров. Они находятся на площади в 27 га в Братске, Усть-Илимске, Бодайбо, Аларском и Боханском районах.

На 2021 год от муниципалитетов поступило 37 заявок на ликвидацию 34 свалок. Отходы объемом 30 тыс. кубометров расположены на площади 30 га. Стоимость работ составит 100 млн рублей.

Ранее 23 октября сообщалось, что ликвидация сложной экологической ситуации в Усолье-Сибирском (Иркутская область) идет с опережением графика. Химические вещества аварийных емкостей перезатарены, завершен демонтаж наземной части цеха ртутного электролиза.

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