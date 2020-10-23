Прошли финальные дебаты Трампа и Байдена

Сегодня прошли финальные дебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена. Политики встретились в очном формате в Нэшвилле. Выступление соперников длилось чуть более полутора часов. Основной темой дебатов ожидаемо стал коронавирус. Не обошлось без упоминания скандала с участием сына Байдена. Его обвиняют в коррупционных сделках. Впрочем, кандидат от демократов отверг все обвинения. Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. По результатам досрочного опроса, 56% избирателей считают, что Трамп недостоин переизбрания.