Большая перемена: почему Москва за 10 лет стала центром привлечения инвестиций

Доходы Москвы за 10 лет выросли в 2,3 раза — с 1,126 триллиона рублей в 2010 году до 2,631 триллиона рублей в 2019 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, бюджет уменьшался лишь однажды — в 2013 году и всего на полпроцента, в остальное время он увеличивался. За последнее десятилетие Москва стала центром притяжения инвестиций и человеческого капитала, закрепив позицию крупного мегаполиса. Какие прорывы в экономике позволили ей добиться внушительных результатов — в материале «Известий».

Деньги

Сегодня бюджет Москвы максимально независим от цен на нефть: за последние 10 лет доля поступлений от нефтегазового сектора снизилась в четыре раза — с 16,6% в 2011 году до 3,8% в августе 2020-го. Еще один важный фактор — отсутствие долгов. Если в 2010 году госдолг составлял больше четверти в доходах столицы, то в прошлом году его доля занимала 1,2%.

По словам заместителя мэра Москвы по экономике и земельно-имущественным отношениям Владимира Ефимова, экономика города 10 лет назад — совсем не то, что сейчас.

— Раньше столичный бюджет «подпитывался» растущими ценами на нефть, сегодня он от них не зависит. Практически по всем показателям мы видим рост — в производстве, экспорте, прибыли московских организаций, уровне доходов населения. Этому способствуют серьезные преобразования в экономике города: реформа промышленности, масштабная налоговая реформа, эффективное тарифное регулирование, цифровизация основных процессов и госуслуг, использование частно-государственного партнерства для реализации городских проектов.

Налоговые доходы города выросли в 2,3 раза за счет регулярных поступлений. Изменилась и их структура — раньше лидировал налог на прибыль, а сейчас НДФЛ. Это говорит о снижении потенциального влияния конъюнктурных рисков на бюджет. Другие налоговые доходы выросли в 2,8 раза за счет усиления роли налогов на имущество, специальных налоговых режимов и введения торгового сбора. Новая система позволила сделать фискальную нагрузку более справедливой и повысить поступления по этой статье в 1,5 раза за пять лет.

Система налогообложения малого бизнеса тоже стала другой: в 2013 году для индивидуальных предпринимателей ввели патентную систему (ПСН), которой сегодня могут пользоваться компании в 80 видах деятельности. Это одна из самых популярных налоговых систем у столичного малого бизнеса — простая и прозрачная.

Наконец, Москва стала одним из первых регионов, в котором ввели налог на самозанятых. Режимом уже пользуются около 370 тыс. человек, многие из них не были официально трудоустроены и не платили налоги.

По словам генерального директора агентства Frank RG, Юрия Грибанова, в Москве очень комфортно быть малым предпринимателем.

— Имея выручку до 150 млн рублей, можно прекрасно работать по упрощенке, обходясь без всех прелестей тяжелого бухгалтерского учета. Тем, кто выходит по оборотам на следующий уровень, может быть сложнее, а на уровне малого и микро-бизнеса проблем нет. Многие сегодня ведут бизнес через инстаграм, производят различные крафтовые вещи, на них в Москве большой спрос, который вырос за последние 10 лет: крафтовое пиво, крафтовые сухарики, торты, салфетки ручной работы, вязаные шапочки. Можно найти все, что угодно, и за адекватные деньги. Появились новые виды бизнеса, например, комфортный сервис такси. Произошла революция каршеринга — он появился как класс и стал нашей реальностью. У нас есть целый кластер сервисов для стартаперов и инфраструктура — коворкинги и другие площадки, где малые предприниматели могут развивать свой бизнес.

В итоге большая доля городского бюджета (53%) сегодня приходится на социальную сферу, на втором месте — инвестиции в развитие города, в том числе в его инфраструктуру (свыше 37%).

Транспорт

За последнее десятилетие городская инфраструктура прогрессировала так динамично, что Москва заняла третье место по развитости транспортных систем рейтинга компании Kantar. В этот период расходы на развитие транспорта и строительства дорог выросли в 6 раз.

В 2010-2019 годах построено 157,52 км метро (расстояние от Москвы до Владимира) и 83 станции с учетом МЦК. Только 2020 году, несмотря на пандемию, открыли шесть новых станций и ввели в эксплуатацию больше 15 км линий метро.

Самым внушительным транспортным проектом десятилетия стал запуск МЦК. Не менее значимое достижение — строительство Большой кольцевой линии. Это самый крупный в мире проект в метростроении — его длина составит 70 км, а количество запланированных станций — 31. Открыть БКЛ должны в 2022 году, если не помешает пандемия. Возводится и система диаметров на действующих железнодорожных линиях — она позволит пересекать город за полчаса.

Постоянно строятся и ремонтируются автодороги. За 10 лет создали и обновили больше 800 км дорог и сопутствующей инфраструктуры.

Тарифы на ЖКХ

Коммунальные платежи не могут остаться неизменными в силу экономических причин, поэтому нагрузка ним меняется регулярно. Но есть хорошие новости.

Темп роста тарифов ЖКУ существенно замедлился: если в 2010 году они выросли на 22%, то в последующие годы этот показатель снижался. В 2019 году он составил 2,9%.

Предусмотрена и гибкая система льгот, которыми сегодня пользуется каждый третий житель города, — это 3,6 млн человек. В зависимости от льготной категории, размер скидки может составлять от 30 до 100% или 25,5 млрд рублей из городского бюджета в год.

Прозрачная система стандартных процедур

В Москве была создана первая в стране единая система проверки цен до проведения закупок, что позволило выстроить максимально прозрачную для бизнеса систему.

Стандартизация и переход в цифровое поле помогают не только достигать четких и понятных договоренностей с бизнесом, но и ясно и прозрачно управлять документооборотом. А это высвобождает новые ресурсы, в том числе кадровые и временные, на приоритетные задачи и направления.

Трудовая миграция

В последнее десятилетие одним из важных вопросов, требующих внимания, стала миграция. Во-первых, нужно было легализовать поток приезжих, во-вторых, регламентировать условия их жизни и работы в столице.

В 2014 году в Москве провели миграционную реформу. Исчезли квоты и привязка к конкретному работодателю, но появились ограничения по сроку пребывания и четкая система мер контроля. Изменения ударили по сомнительному институту посредников, так как получить патент на работу в городе трудовой мигрант теперь может только при личном обращении в единый центр — ММЦ.

С начала реформы в столице выдали более 2,4 млн патентов, а налоговые поступления от мигрантов превысили 85 млрд рублей — это шестикратный рост.

Строительство

Москва продолжает расти — строительство ведется в разных областях. Эффективно работает Адресная инвестиционная программа, которая включает все главные стройки города, финансируемые за счет бюджета. Это дороги и инфраструктура, школы, детские сады, поликлиники, больницы и другое. На реализацию программы ежегодно приходится 20% расходов московского бюджета.

Программа реновации оказалась не такой драматичной, как считали некоторые жильцы пятиэтажек. Уже построены и сданы 69 жилых домов. К 2032 году ожидается, что жилищные условия смогут улучшить около миллиона москвичей. В первую очередь это коснется обитателей старых хрущевок и аварийных домов.

Жилой фонд прирастает не только за счет реновации: за 10 лет построили 4,9 млн кв.м. жилья за счет Адресной инвестиционной программы города, то есть на бюджетные средства. Это сократило очередь на жилье в 2,5 раза.

Промышленность

Сегодня промышленность — это компактные и экологичные производства, встроенные в элементы городской инфраструктуры. В Москве работают около 700 промышленных компаний, на которых трудятся примерно 700 тыс. человек.

Власти активно занимаются реорганизацией территорией, чтобы комплексно развивать старые промзоны. Такая работа сейчас идет на Октябрьском поле (первый подобный проект в стране) и на месте завода ЗИЛ, где будет построен новый технопарк «Зил». Инновационные компании успешно работают и в особой экономической зоне «Технополис».

Правительство Москвы заключает инвестиционные контракты, направленные на развитие важных для столицы проектов. Предусматривается снижение налоговой нагрузки для инвесторов, чтобы привлечь их.

Городская среда

За 10 лет архитектурный облик Москвы заметно улучшился. Столицу освободили от неэстетичных самостроев, которые зачастую возводились с нарушением санитарных и строительных норм. Горожане помнят о «ночи длинных ковшей», когда первые незаконные объекты массово уничтожили.

После этого город преобразился — стал ухоженным и «европейским». Пространство расширилось, городская торговля упорядочилась, появились сезонные точки и постоянно действующие ярмарки, велосипедные дорожки и парки с умным дизайном.

— Москва за эти 10 лет похорошела, мне стало ездить удобнее, жить удобнее, смотреть приятнее. Наконец-то у города появился визуальный код: убрали жуткие перетяжки, провода, вывески, которые закрывали красивые дома, шалманы у станций метро — этот разгон палаток — это подвиг. Многие упрекали городскую администрацию в убийстве малого бизнеса, но такой малый бизнес нам не нужен, — отмечает Юрий Грибанов.

Изменились и московские дворики. Наследие 90-х — разбитые и убогие детские площадки, бесконтрольные хаотичные парковки — тоже ликвидировали. С 2011 по 2016 годы удалось благоустроить все московские дворы.

В Москве почти не осталось темных переулков, хорошо освещаются дворы и площадки, сады и школы. Ночная столица сегодня в полтора раза светлее, чем 10 лет назад, а в последние 5 лет стабильно входит в топ-5 наиболее освещенных городов мира.

Туризм

Минувшее десятилетие вписало Москву в список топовых туристических городов: чем комфортнее она становилась, тем активнее в столицу приезжали из других городов и стран. Это сказалось на доходах: в 2019 году туризм принес в бюджет города около 147 млрд рублей — почти в 4 раза больше, чем в 2010-м. Доля доходов от него превышает долю от нефтегазового сектора.

Как отмечают эксперты международной консалтинговой компании BCG, туриндустрия Москвы обеспечивает развитие других 53 отраслей экономики и стимулирует рост несырьевого экспорта. В прошлом году город посетили 25,1 млн туристов, включая почти 5,8 млн иностранцев.

Это дополнительные возможности для предпринимателей: растет загрузка гостиниц — в 2019 году она составляла выше 70%, что сопоставимо с уровнем Парижа, Амстердама и Лондона.

По мнению директора по маркетингу и продвижению «Декоратус 8 Клаб» Риммы Лазуновой, с точки зрения туризма Москва Лужкова проигрывает Москве Собянина с разгромным счетом, как бы ни ругали последнего за бордюры и плитки.

— Теперь город не стыдно показать иностранцам — он стал пешеходным, исчезли многочисленные рекламные щиты, засоряющие его, стало очень комфортно. Если раньше Москву сравнивали с Европой и сетовали, что наш город недостаточно украшен, мало пешеходных зон, то сейчас центр очень круто украшен к праздникам. Москва стала чистой, ухоженной, по бульварному кольцу можно хоть ночью гулять, туристы в восторге. Достаточно выйти в новогодние праздники в центр и посмотреть, сколько туристов из других городов и стран любуются столицей.

— Москва стала более привлекательной с точки зрения туризма, появились прогулочные зоны, рестораны на любой кошелек и вкус, бюджетные гостиницы. Город более информативен и дружелюбен к англоязычной публике, — добавляет Грибанов.

Событийный календарь столицы выглядит насыщенным в любое время года. Это позволило Москве в 2018 году получить награду World Festival and Event City Award как одному из лучших городов мира для проведения фестивалей.

С 2012 года на пешеходных улицах и площадях регулярно проводятся «Московские сезоны» — в них входят около 60 мероприятий. Самым масштабным событием стал ЧМ-2018, который открыл Москву для новых стран и направлений.

По мере восстановления нормальной экономической активности и нормализации турпотока продолжится редизайн новых туристически привлекательных площадок. Большие надежды возлагают на ВДНХ и Международный медицинский кластер, который поможет простимулировать медицинский туризм.

— На территории Московского международного медицинского кластера существует специальная медицинская область. Она была создана для трансфера технологий — тут можно использовать то, что ещё не прошло сертификацию в России. Филиал израильский клиники Hadassah в сколковском кластере открылся первым. Благодаря уникальной ситуации, которую предложил город, нам с партнерами удалось создать медицинскую компанию, где российский потребитель может получить услуги по стандартам Израиля, Штатов, Европы, не выезжая за границу и сильно дешевле. На территории кластера можно работать легально с иностранными врачами, использовать современные протоколы и методы диагностики и препаратов, которые ещё не зарегистрированы, — рассказал глава филиала Hadassah в Москве Сергей Сидоров.

Стартапы

Москва не только усилила позицию мощного экономического центра, но и превратилась в хаб для развития стартапов. В рейтинге StartupBlinkStartup 2020 года она заняла 9-е место в мире из тысячи возможных по развитию экосистемы стартапов и была названа креативным центром Европы.

Сегодня в столице растут стартапы разных форм и направлений — модные технологические, инновационные, медицинские и научные. По-прежнему популярны и более традиционные оффлайн-стартапы.

CEO YellowRockets Сергей Богданов подчеркнул, что комфорт для стартапа складывается из нескольких составляющих.

— Технологические проекты появляются и развиваются там, где есть финансы, сотрудники, инфраструктура и сообщество. За последние несколько лет не только Москва, но и весь венчурный рынок России серьезно повзрослел. Стало больше профессиональных инвесторов, как бизнес-ангелов, так и фондов. Многие корпорации научились работать с технологическим бизнесом, и ещё многие придут на этот рынок в ближайшее время. В Москве можно назвать несколько точек притяжения, где постоянного что-то происходит, все время есть какие-то тусовки, встречи, мероприятия.

Как добавил СЕО и со-основатель акселератора стартапов Mabius Александр Киселев, Москва — большая агломерация, в которой за счет качественной среды — деловой, городской и образовательной — на выходе возникает много отличных стартапов.

— По нашим наблюдениям и статистике акселератора, количество заявок из регионов составляет процентов 10, остальное — Москва. Это индикатор, что действительно Москва притягивает лучшие таланты со всей страны. В столице комфортная городская среда, есть возможности трудоустройства и обучения, притягиваются лучшие таланты со всей страны, в результате здесь возникает больше проектов, стартапов. Инструменты поддержки тоже имеют значение, но в первую очередь нужны предприниматели, если их нет, то никакие инструменты поддержки не помогут. В Москве предпринимательские таланты есть, и это первичный драйвер — город притягивает возможности.