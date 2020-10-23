В США умерла ставшая прообразом Белоснежки актриса

В США на 102-м году жизни скончалась Мардж Чэмпион — актриса, хореограф и модель, с которой художники рисовали нескольких персонажей для анимационных фильмов студии Walt Disney. Об этом сообщил портал The Hollywood Reporter со ссылкой на инструктора по бальным танцам Пьера Дюлэйна.

По его словам, Чэмпион скончалась в среду, 21 октября. Причина смерти обладательницы премии «Эмми» не уточняется.

Как отмечает сайт kp.ru, Мардж Чэмпион родилась 2 сентября 1919 года в Лос-Анджелесе в семье хореографа Эрнеста Белчера и его супруги предпринимательницы Гладис Ли Баскетт. Чэмпион с детства увлекалась танцами, в 12 лет устроилась на работу инструктором в школе танцев отца. Позднее она выступала на Бродвее и стала сниматься в кино.

Чэмпион снималась в таких музыкальных фильмах, как: «Плавучий театр» (1951), «Это выглядит красиво»(1952), «Оставь девушку в покое» (1953) и другие. Также в ее фильмографии есть такие проекты, как: «Пловец» (1968), «День саранчи» (1975), «Чья это жизнь, в конце концов?» (1981) и другие, пишет RT. Она также известна тем, что именно с нее рисовали главную героиню из оскароносного мультфильма Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов» 1937 года, а также Голубую Фею из «Пиноккио» 1940 года, отмечает телеканал «360».