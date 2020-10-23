Путин уволил первого замдиректора ФСБ Смирнова

Президент России Владимир Путин своим указом в четверг, 22 октября, уволил первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, Смирнов освобожден от должности в связи с достижением им 70 лет — предельно допустимого возраста для госслужбы.

Свой пост Смирнов занял в 2003 году. Ранее он возглавлял управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что самым вероятным кандидатом на должность первого замдиректора ФСБ является Сергей Королев, возглавляющий службу экономической безопасности ФСБ. На его место может претендовать нынешний заместитель руководителя службы — Сергей Алпатов, ранее возглавлявший службу собственной безопасности ведомства.

В сентябре Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Белгородской области Евгения Савченко, который возглавлял регион с 1993 года.