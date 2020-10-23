Аналитики оценили падение «серых» зарплат в России

Эксперты объяснили главный парадокс периода пандемии — почему официальная статистика показывает рост зарплат, а люди заявляют об их снижении. Причина — в сжатии «серых» схем оплаты труда на 10%, оценили в экономическом университете им. Плеханова. Учитывая, что доля теневого бизнеса составляет чуть меньше 13% ВВП, россияне могли недополучить в конвертах порядка 1,3 трлн рублей.

Как отмечают эксперты, традиционно таких сотрудников больше всего в торговле, деятельности в сфере недвижимости и ресторанном бизнесе, по которым к тому же серьезно ударили ограничительные меры. А официальная статистика отражает положение с заработками в госсекторе и крупнейших индустриях за исключением пассажирского транспорта.